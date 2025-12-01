Serie A: Cremonese trionfa a Bologna, 3-1 con una doppietta di Vardy. La classifica aggiornata
La Cremonese conquista una vittoria fondamentale in trasferta contro il Bologna, vincendo 3-1 in una partita ricca di emozioni e colpi di scena. La squadra ospite sblocca il match al 31′ con un potente tiro di Martin Payero che batte il portiere Federico Ravaglia. Quattro minuti dopo, al 35′, Jamie Vardy raddoppia per la Cremonese con un gol fotocopia, sfruttando un errore difensivo del Bologna.
Nel secondo tempo, nonostante i tentativi di reazione del Bologna, che accorcia le distanze con un rigore di Riccardo Orsolini al 45+3′, la Cremonese chiude i conti al 50′ con una nuova rete di Vardy. Il Bologna ha cercato di riprendersi, ma non è riuscito a concretizzare le numerose occasioni create, inclusa una clamorosa parata di Emil Audero su un colpo di testa pericoloso.
La Cremonese ha gestito bene la partita, difendendo il risultato e conquistando tre punti importanti per la classifica. Per il Bologna, la sconfitta rappresenta un passo indietro dopo una buona partenza.
Milan – 28
Napoli – 28
Inter – 27
Roma – 27
Como – 24
Bologna – 24
Juventus – 23
Lazio – 18
Udinese – 18
Sassuolo – 17
Cremonese – 17
Atalanta – 16
Torino – 14
Lecce – 13
Cagliari – 11
Genoa – 11
Parma – 10
Pisa – 10
Fiorentina – 6
Verona – 6