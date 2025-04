Settore Giovanile Palermo: il programma delle prossime gare

È stato ufficializzato il calendario delle prossime gare del Settore Giovanile del Palermo, che si appresta a vivere giorni intensi tra sfide decisive nei rispettivi campionati. In sosta la Prima Squadra Femminile, saranno invece Primavera, Under 17, Under 16 e Under 15 a scendere in campo tra il 17 e il 19 aprile.

PRIMAVERA

La Primavera rosanero, impegnata nel campionato di Primavera 2 – Girone B, affronterà lo Spezia nella 27ª giornata:

Sabato 19 aprile, ore 12.00

Carini (PA), Centro Sportivo Pasqualino Stadium

UNDER 17 MASCHILE

Gara in trasferta per l’Under 17, che sarà ospite del Bari per la 26ª giornata del Campionato Nazionale Serie A e B – Girone C:

Giovedì 17 aprile, ore 11.00

Bari, Campo Sportivo Comunale San Pio

UNDER 16 MASCHILE

L’Under 16 rosanero ospiterà il Bari sempre per la 26ª giornata del girone C:

Giovedì 17 aprile, ore 14.00

Palermo, Sport Village Tommaso Natale

UNDER 15 MASCHILE

Impegno casalingo anche per l’Under 15, che sfiderà il Bari in contemporanea con l’U17, nel medesimo turno di campionato:

Giovedì 17 aprile, ore 11.00

Palermo, Sport Village Tommaso Natale