Palermo, prosegue la preparazione verso la sfida con la Carrarese: il report dell’allenamento

Allenamento pomeridiano oggi al centro sportivo di Torretta per il Palermo guidato da Alessio Dionisi, in vista della gara casalinga contro la Carrarese, in programma lunedì 22 aprile alle ore 15:00 al “Renzo Barbera”.

Come comunicato dal club rosanero, la seduta odierna si è articolata attraverso diverse fasi di lavoro. Dopo un primo avviamento motorio e tecnico, la squadra ha sostenuto un’esercitazione 10 vs 10 incentrata sul possesso palla, seguita da un’esercitazione tattica sulla fase difensiva situazionale.

A concludere l’allenamento, spazio a un lavoro aerobico e infine una partita 11 contro 11 disputata in una porzione ridotta del campo.