Settore giovanile e femminile rosanero: il programma del weekend

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 2, 2025

Il Palermo ha reso noto il calendario delle gare del Settore Giovanile e Femminile in programma tra sabato 4 e domenica 5 ottobre.

Prima Squadra Femminile – Coppa Italia Serie C (Girone 1, 3ª giornata)

Palermo Women – Catania Femminile
Domenica 5 ottobre, ore 16.00 – Sport Village Tommaso Natale (Palermo)

Primavera – Primavera 2 (Girone B, 4ª giornata)

Pescara – Palermo
Sabato 4 ottobre, ore 11.00 – ASD Poggio degli Ulivi – Delfino Training Center (Città Sant’Angelo, PE)

Under 17 Maschile

Riposo

Under 16 Maschile – Campionato Nazionale Serie A e B (Girone C, 4ª giornata)

Palermo – Catanzaro
Domenica 5 ottobre, ore 13.00 – Sport Village Tommaso Natale (Palermo)

Under 15 Maschile – Campionato Nazionale Serie A e B (Girone C, 4ª giornata)

Palermo – Catanzaro
Domenica 5 ottobre, ore 11.00 – Sport Village Tommaso Natale (Palermo)

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 2, 2025

