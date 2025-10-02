Serie B, designazioni arbitrali: Spezia-Palermo a Marcenaro

Il prossimo turno di Serie B mette in calendario sfide di grande interesse, con le designazioni arbitrali ufficializzate dalla CAN. Tra tutte spicca Spezia-Palermo, in programma sabato alle 15 allo stadio “Picco”: la direzione sarà affidata a Marcenaro, assistito da Zingarelli e Galimberti. Quarto uomo Maccarini, mentre al VAR ci sarà Prontera con Del Giovane come AVAR.

Un match dal peso specifico importante: lo Spezia cerca il primo successo stagionale per rialzarsi dopo un avvio deludente, mentre il Palermo di Inzaghi – ancora imbattuto – vuole confermarsi nelle zone alte della classifica.

Queste le altre designazioni principali: Avellino-Mantova a Allegretta (VAR Serra), Bari-Padova a Manganiello (VAR Mazzoleni), Monza-Catanzaro a Perri (VAR Gualtieri), Venezia-Frosinone a Sacchi (VAR Volpi), Cesena-Reggiana alle 19:30 sarà diretta da Fabbri (VAR Camplone).

Domenica sarà la volta di Carrarese-Juve Stabia (Tremolada), Sudtirol-Empoli (Crezzini), Sampdoria-Pescara (Pairetto) e Modena-Virtus Entella (Turrini).

Tutti riflettori però puntati su La Spezia, dove Marcenaro guiderà una sfida che per entrambe le squadre può già indirizzare il cammino stagionale.