Monza, pre-allertato Corini

Il pareggio maturato nell’infrasettimanale di Empoli ha ulteriormente complicato il già poco positivo avvio di stagione del Monza. La squadra di Paolo Bianco non decolla e il clima si fa pesante: l’allenatore foggiano è apparso nervoso anche fuori dal campo, come dimostrato dal surreale alterco con il tecnico del club toscano, Guido Pagliuca.

Secondo quanto riferisce Monza-News.it, il prossimo impegno dei biancorossi contro il Catanzaro, prima della sosta per le Nazionali, potrebbe risultare decisivo per il futuro di Bianco. Una sconfitta rischierebbe di chiudere anticipatamente la sua esperienza in Brianza.

Sul fronte delle alternative, Tuttosport sottolinea come non sia percorribile la pista che porta a Daniele De Rossi: l’ex centrocampista, fresco di risoluzione con la Roma, avrebbe infatti declinato la proposta avanzata dall’amico Nicolas Burdisso, preferendo attendere occasioni in Serie A, come le possibili aperture di Fiorentina o Torino.

Il Monza, dunque, guarda altrove. Tra i nomi pre-allertati spicca quello di Eugenio Corini, reduce dalla breve e poco fortunata esperienza alla Cremonese, ma libero e pronto a rimettersi in gioco.