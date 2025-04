Settore Giovanile e Femminile, il programma del weekend rosanero

Fine settimana ricco di impegni per il Settore Giovanile e Femminile del Palermo, pronto a scendere in campo con tre rappresentative.

Prima Squadra Femminile

La 26ª giornata del campionato di Serie C – Girone C vedrà il Palermo Women affrontare il Frosinone Femminile domenica 27 aprile alle ore 15.00 presso lo Sport Village Tommaso Natale.

Primavera

Impegno in trasferta per la Primavera rosanero, che lunedì 28 aprile alle ore 12.00 farà visita al Napoli, allo Stadio Arena Giuseppe Piccolo di Cercola, per la 28ª giornata del Girone B di Primavera 2.

Under 17 Femminile

Sempre domenica 27 aprile, alle ore 11.00, l’Under 17 Femminile affronterà l’Academy Abatese a Volla, al Campo Sportivo Paolo Borsellino, per l’11ª giornata del campionato interregionale di categoria.