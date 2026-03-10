Serie D, stangata sull’Igea Virtus: -5 punti per il caso De Falco. Cambia la corsa dietro l’Athletic Palermo

Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto cinque punti di penalizzazione alla Nuova Igea Virtus per il cosiddetto caso De Falco, decisione che rischia di cambiare gli equilibri nella parte alta della classifica del girone I di Serie D. Il provvedimento è stato firmato dal presidente del TFN Carlo Sica.

La vicenda riguarda l’utilizzo del portiere De Falco, che nelle prime giornate di campionato era stato schierato senza che fossero stati ancora scontati tre turni di squalifica risalenti alla stagione precedente, quando militava nella Primavera della Reggiana.





Oltre alla penalizzazione in classifica, il Tribunale Federale ha disposto anche 500 euro di multa per il club e cinque mesi di inibizione per il presidente Massimo Italiano e per il segretario Rosario Sorrenti. Per il portiere De Falco è stata inoltre stabilita una nuova squalifica di cinque giornate.

La decisione rappresenta un colpo pesante per il club di Barcellona Pozzo di Gotto, che perde terreno nella corsa alle prime posizioni del campionato. Con il -5 in classifica, l’Igea Virtus scende infatti a 45 punti, venendo superata da Reggina e Nissa, entrambe a quota 47.

Uno scenario che cambia anche la lettura della stagione per le squadre che inseguono la capolista Athletic Club Palermo, sempre più protagonista del campionato.

Classifica (parte alta) dopo la penalizzazione

Athletic Club Palermo – 51

Savoia – 50

Reggina – 47

Nissa – 47

Igea Virtus – 45

La stangata arriva proprio nella settimana del delicato scontro diretto tra Igea Virtus e Reggina, gara che potrebbe incidere ulteriormente sugli equilibri della zona playoff.

In casa giallorossa per ora prevale il silenzio, ma non è escluso che nelle prossime ore la società possa intervenire ufficialmente per commentare la decisione del Tribunale Federale.