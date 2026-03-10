Crisi Sampdoria, Regini: «La partita contro il Palermo poteva dare la sterzata»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026
file3 - 2026-03-10T133450.172

La UC Sampdoria riparte da un nuovo cambio in panchina. Dopo l’addio al tandem formato da Angelo Gregucci e Salvatore Foti, la squadra è stata affidata momentaneamente ad Attilio Lombardo. Sulla situazione del club blucerchiato è intervenuto l’ex difensore doriano Vasco Regini, che ha parlato a TuttoMercatoWeb.com.

Regini ha raccontato anche la sua attuale esperienza da allenatore con la Nazionale Under 19 di Malta: «Bene, una bella esperienza, la mia prima da primo allenatore. Ho la possibilità di fare partite internazionale e di confrontarmi con altre realtà. Un’esperienza che mi fa crescere: un conto è fare il collaboratore, un altro è prendere tu le decisioni. Come sempre nella vita punto sempre ad arrivare al massimo, l’obiettivo è quindi di arrivare più in alto possibile».


Poi il commento sulla difficile stagione della Sampdoria: «Mi dispiace molto perché sono molto legato al club: vederla in questa situazione non è piacevole. Da fuori non è facile parlare, ma viene da dire che non ci sia una coesione fra ambiente, società e squadra. Quando manca questa coesione difficilmente le cose possono andare nel verso giusto. Parliamo di una piazza tosta, con un pubblico non da Serie B. Ci sono i pro e i contro di questa cosa».

Infine un’analisi sul piano tecnico e sul momento della squadra: «Il mercato di gennaio ha portato validissimi giocatori, penso che la squadra sia più forte di prima. Tant’è che i risultati erano arrivati, la Samp aveva cambiato marcia. Poi si è innescata la negatività, la paura, si è perso ciò che c’era prima di buono. Pensavo si fosse sulla strada giusta. A volte le stagioni girano attorno anche ad episodi, penso alla partita contro il Palermo FC che poteva dare la sterzata. Mi auguro che ne possa venire fuori».

Altre notizie

file2 - 2026-03-10T132157.553

Monza-Palermo accende la Serie B: curva nord ospiti sold out. Aperto nuovo settore

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026
file1 - 2026-03-10T125219.261

Serie B: Carboni salta il Palermo. Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 29ª giornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026
palermo bari serie b 2-0 (6) caserta

Empoli, UFFICIALE: esonerato Dionisi, al suo posto ecco Caserta

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026
bonazzoli

Bonazzoli: «Lotta per la A combattuta. C’è anche il Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026
palermo modena 1-1 (106) adorni Ceccaroni

Modena, Adorni: «Primi quattro posti lontani. La classifica non mente»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026
Screenshot 2026-03-10 090755

La Nazione: “Carrarese, Torregrossa mastica amaro: «Abbiamo messo sotto il Palermo ma nel calcio conta chi segna»”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026
palermo sassuolo 5-3 (116) Dionisi

Corriere dello Sport: “Ancora un flop per Dionisi”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026
Giampaolo

Corriere dello Sport: “Samp, caccia al nuovo allenatore: Giampaolo e Iachini in pole”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026
palermo empoli 3-2 (7) inzaghi dionisi

Di Marzio: “L’Empoli cambia panchina: Dionisi esonerato, in arrivo Caserta”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
file1 - 2026-03-09T204935.802

Sampdoria, Lombardo pronto a guidare la squadra contro il Venezia

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
palermo empoli 3-2 (67) dionisi candela

Empoli: riflessioni su Dionisi: Caserta possibile sostituto

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
bedin (1)

Serie B, Bedin: «Ci aspetta un finale di stagione entusiasmante»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

file3 - 2026-03-10T133450.172

Crisi Sampdoria, Regini: «La partita contro il Palermo poteva dare la sterzata»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026
file2 - 2026-03-10T132157.553

Monza-Palermo accende la Serie B: curva nord ospiti sold out. Aperto nuovo settore

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026
file1 - 2026-03-10T125219.261

Serie B: Carboni salta il Palermo. Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 29ª giornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026
palermo bari serie b 2-0 (6) caserta

Empoli, UFFICIALE: esonerato Dionisi, al suo posto ecco Caserta

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026
bonazzoli

Bonazzoli: «Lotta per la A combattuta. C’è anche il Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026