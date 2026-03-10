Monza-Palermo accende la Serie B: curva nord ospiti sold out. Aperto nuovo settore

Cresce l’attesa per la sfida tra AC Monza e Palermo FC, uno degli scontri più importanti della 29ª giornata di Serie B. La gara, che mette in palio punti pesantissimi nella corsa al secondo posto, promette di richiamare un grande pubblico allo U-Power Stadium. Le due squadre sono infatti separate da appena tre punti in classifica e l’entusiasmo dei tifosi è già altissimo.

Il club brianzolo ha comunicato che i biglietti per la Tribuna Est – primo livello sono già esauriti, segnale evidente del forte interesse per il match. Per consentire ai tifosi di continuare ad acquistare i tagliandi, è stata quindi aperta la vendita per la Tribuna Est – secondo livello, uno dei settori più richiesti dell’impianto.





Oltre alla Tribuna Est – primo livello, risultano già esauriti anche i posti del settore ospiti Curva Nord, confermando il vero e proprio esodo dei tifosi rosanero per una partita che potrebbe avere un peso decisivo nella corsa alla promozione.