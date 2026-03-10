Serie B: Carboni salta il Palermo. Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 29ª giornata

Il Giudice Sportivo ha reso note le proprie decisioni dopo la disputa della 29ª giornata del campionato di Serie B 2025-2026. Sono diversi i provvedimenti disciplinari che riguardano calciatori, allenatori e dirigenti.

Per quanto riguarda i calciatori espulsi, è stata inflitta una giornata di squalifica ad Andrea Carboni del Monza e a Christian Pierobon della Juve Stabia, entrambi fermati per doppia ammonizione a causa di comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Il calciatore del Monza salterà dunque la sfida di sabato contro il Palermo.





Tra i calciatori non espulsi, ma già diffidati, salteranno il prossimo turno Alessio Cacciamani della Juve Stabia, Ridgeciano Delano Haps del Venezia, Ivan Marconi della Virtus Entella e Francescocosimo Patierno dell’Avellino. Tutti sono stati sanzionati con una giornata di stop per aver raggiunto il limite di ammonizioni: quinta per Cacciamani, Haps e Patierno, decima invece per Marconi.

Squalifica per una giornata anche tra gli allenatori: fermato Pedro De Lima Cavalcanti del Monza, espulso al 34’ del secondo tempo per aver insultato un componente della panchina avversaria.

Infine, tra i dirigenti, stop di una giornata per Lorenzo Ferretti dello Spezia, anche lui espulso nel corso del secondo tempo per aver rivolto insulti a un membro della panchina avversaria.