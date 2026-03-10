Empoli, UFFICIALE: esonerato Dionisi, al suo posto ecco Caserta

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026
palermo bari serie b 2-0 (6) caserta

Empoli Football Club ha annunciato ufficialmente un cambiamento in panchina. “Empoli Football Club rende noto di aver sollevato Alessio Dionisi dall’incarico di allenatore della Prima Squadra, ed i componenti dello staff tecnico Luca Vigiani, Paolo Cozzi e Fabio Spighi. A mister Dionisi e al suo staff vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto; al contempo, Empoli Football Club augura al tecnico e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro, sia umane che sportive”, si legge nel comunicato del club.

Subito dopo, la società ha reso noto il nome del nuovo allenatore: “Empoli Football Club comunica che Fabio Caserta è il nuovo allenatore della Prima Squadra. Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 e questo pomeriggio dirigerà il primo allenamento alle ore 14.30 al Sussidiario del Carlo Castellani Computer Gross Arena.


Fabio Caserta, nato il 24 settembre 1978 a Melito di Porto Salvo, ha intrapreso la carriera da allenatore dopo aver giocato da professionista. Dopo una carriera da calciatore professionista, inizia il suo percorso in panchina nella stagione 2016/17 come vice allenatore alla Juve Stabia in Serie C. Nel campionato successivo viene nominato tecnico della formazione campana, conquistando poi nell’anno seguente la promozione in Serie B già nel mese di aprile. Con la Juve Stabia guida la squadra anche nel campionato cadetto. Nella stagione 2020/21 diventa il nuovo allenatore del Perugia, centrando al primo anno la promozione in Serie B. Passa quindi alla guida del Benevento, chiudendo la stagione al settimo posto e raggiungendo la semifinale playoff. Il percorso di Fabio Caserta prosegue sulle panchine di Cosenza, Catanzaro, con cui nella stagione 2024/25 raggiunge la semifinale playoff di Serie B, e Bari”.

Il club punta ora a un nuovo capitolo sotto la guida di Caserta, con l’obiettivo di dare continuità ai risultati e crescere in Serie B.

