Empoli, UFFICIALE: esonerato Dionisi, al suo posto ecco Caserta

Empoli Football Club ha annunciato ufficialmente un cambiamento in panchina. “Empoli Football Club rende noto di aver sollevato Alessio Dionisi dall’incarico di allenatore della Prima Squadra, ed i componenti dello staff tecnico Luca Vigiani, Paolo Cozzi e Fabio Spighi. A mister Dionisi e al suo staff vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto; al contempo, Empoli Football Club augura al tecnico e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro, sia umane che sportive”, si legge nel comunicato del club.

Subito dopo, la società ha reso noto il nome del nuovo allenatore: “Empoli Football Club comunica che Fabio Caserta è il nuovo allenatore della Prima Squadra. Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 e questo pomeriggio dirigerà il primo allenamento alle ore 14.30 al Sussidiario del Carlo Castellani Computer Gross Arena.





Fabio Caserta, nato il 24 settembre 1978 a Melito di Porto Salvo, ha intrapreso la carriera da allenatore dopo aver giocato da professionista. Dopo una carriera da calciatore professionista, inizia il suo percorso in panchina nella stagione 2016/17 come vice allenatore alla Juve Stabia in Serie C. Nel campionato successivo viene nominato tecnico della formazione campana, conquistando poi nell’anno seguente la promozione in Serie B già nel mese di aprile. Con la Juve Stabia guida la squadra anche nel campionato cadetto. Nella stagione 2020/21 diventa il nuovo allenatore del Perugia, centrando al primo anno la promozione in Serie B. Passa quindi alla guida del Benevento, chiudendo la stagione al settimo posto e raggiungendo la semifinale playoff. Il percorso di Fabio Caserta prosegue sulle panchine di Cosenza, Catanzaro, con cui nella stagione 2024/25 raggiunge la semifinale playoff di Serie B, e Bari”.

Il club punta ora a un nuovo capitolo sotto la guida di Caserta, con l’obiettivo di dare continuità ai risultati e crescere in Serie B.