Monza-Palermo, tifosi brianzoli preoccupati per i biglietti: “Rischia di essere invasione rosanero”
Cresce il dibattito sui social tra i tifosi del Monza in vista della sfida contro il Palermo. Nelle ultime ore diversi sostenitori brianzoli hanno espresso preoccupazione per le modalità di vendita dei biglietti, dopo i cambiamenti legati all’accesso dei tifosi ospiti.
Su alcune pagine e gruppi social dedicati al Monza, infatti, sono comparsi messaggi ironici ma anche piuttosto critici. In uno dei post più condivisi si legge: «Ma si giocherà a Palermo o a Monza!?», riferimento diretto al possibile esodo di tifosi rosanero allo stadio U-Power.
Il dibattito nasce dalla decisione che consente ai residenti in Sicilia di acquistare il biglietto esclusivamente nel settore ospiti, con obbligo di sottoscrizione del programma di fidelizzazione. Una scelta che ha generato discussioni tra i tifosi brianzoli, soprattutto per la possibile presenza massiccia di sostenitori del Palermo anche in altri settori dello stadio.
In uno dei commenti più diffusi sui social si legge:
«Prima sì, poi no… poi con Monza Card e ora vendita libera. Aperto intanto il secondo anello della tribuna est. I residenti in Sicilia possono acquistare solo nel settore ospiti, ma considerando che molti abitano al Nord sarà sicuramente una gara tranquillissima in Est».
Un altro utente aggiunge con tono sarcastico:
«Vedremo come sarà organizzata la sicurezza e lo stadio».
Le immagini condivise online mostrano anche grafiche ironiche sul tema, con lo slogan: «Ma si giocherà a Palermo o a Monza!?», accompagnato dal riferimento all’apertura del secondo anello della tribuna est e alla possibile presenza consistente di tifosi rosanero.
La partita tra Monza e Palermo, già cruciale per la corsa ai vertici della classifica, rischia quindi di trasformarsi anche in una sfida sugli spalti. Secondo le prime stime, infatti, potrebbero essere migliaia i tifosi siciliani presenti allo U-Power Stadium, tra residenti al Nord e sostenitori in arrivo dalla Sicilia.