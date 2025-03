Serie D – Il Siracusa vince a Licata e mantiene la vetta, Convitto decisivo all’80’. Risultati e classifica

Vittoria pesante in trasferta per il Siracusa, che espugna il “Liotta” di Licata grazie alla rete di Convitto all’80’ e mantiene il primato in classifica nel girone. Un successo fondamentale, che consente agli aretusei di restare a +4 sulla Reggina, vittoriosa in casa contro la Vibonese (2-1), seppur con una gara in meno rispetto alla capolista.

A decidere l’incontro è proprio un ex della Vibonese, Convitto, che sblocca la gara nella fase finale del secondo tempo, spezzando l’equilibrio e scacciando le paure di un possibile aggancio in classifica. Gara condizionata anche da un insolito finale: al 90’, un infortunio all’arbitro ha costretto a una lunga sospensione prima della ripresa, con il direttore di gara che ha poi concluso il match visibilmente claudicante.

Nelle altre sfide della 29ª giornata, la Scafatese batte il Locri per 3-1 e consolida il terzo posto. Pari tra Sambiase e Sant’Agata (1-1) e tra Castrumfavara e Sancataldese (1-1). Finisce senza reti Acireale-Paternò, mentre il Pompei strappa tre punti in trasferta contro l’Igea Virtus (0-1). Vittoria netta anche del Ragusa, che supera la Nissa per 3-1.

Risultati – 29ª giornata Serie D (30 marzo)

Acireale-Paternò 0-0

Igea Virtus-Pompei 0-1

Sant’Agata-Sambiase 1-1

Scafatese-Locri 3-1

Ragusa-Nissa 3-1

Castrumfavara-Sancataldese 1-1

Licata-Siracusa 0-1

Reggina-Vibonese 2-1

Classifica Serie D (dopo 29 giornate)

Siracusa 66

Reggina 62*

Scafatese 53*

Sambiase 50

Vibonese 46

Nissa 42

Paternò 39

Pompei 34*

Igea Virtus 33**

Ragusa 31*

Castrumfavara 28*

Sancataldese 28*

Acireale 28*

Enna 25*

Licata 22*

Sant’Agata 20*

Locri 19**

Akragas (ritirata)

* una partita in meno

** due partite in meno

Recupero – 28ª giornata

Mercoledì 2 aprile, ore 15

Locri-Igea Virtus

Prossimo turno – 30ª giornata (domenica 6 aprile, ore 15)

Castrumfavara-Igea Virtus

Locri-Sant’Agata

Nissa-Acireale

Pompei-Reggina

Sambiase-Enna

Sancataldese-Ragusa

Siracusa-Scafatese

Vibonese-Licata