L’Athletic Club Palermo vede la Serie D: 2-0 al San Giorgio e +6 sul Gela. Domenica il primo match point

L’Athletic Club Palermo si avvicina a grandi passi alla promozione in Serie D. Nella 28ª giornata del campionato di Eccellenza Sicilia – Girone A, la formazione nerorosa allenata da Filippo Raciti ha espugnato il difficile campo del San Giorgio Piana con un secco 2-0, infliggendo ai padroni di casa la prima sconfitta stagionale tra le mura amiche.

A decidere il match sono stati i gol di Mistretta e Mazzotta, in una partita vibrante e combattuta, che ha visto entrambe le squadre creare occasioni. Il San Giorgio colpisce un palo nel primo tempo e sfiora il vantaggio in due occasioni, ma l’Athletic regge, passa in vantaggio al 30′ e poi chiude i conti nel finale con una perla dalla distanza di Mazzotta al 90’. I padroni di casa hanno anche chiuso in dieci uomini per l’espulsione di Pace al 68’.

Complice il pareggio del Città di Gela per 2-2 contro l’Unitas Sciacca, l’Athletic sale a 71 punti, portandosi a +6 sui biancazzurri, quando mancano solo due giornate alla fine. Adesso, basterà un solo punto nella prossima partita per festeggiare aritmeticamente il salto di categoria. Il primo match point sarà domenica 6 aprile sul campo dell’Accademia Trapani.

Risultati 28ª giornata – Eccellenza Sicilia A

Don Carlo Lauri Misilmeri – Supergiovane Castelbuono 2-2

Casteldaccia – Città di San Vito Lo Capo 1-2

Città di Gela – Unitas Sciacca Calcio 2-2

Lascari Cefalù – Oratorio S. Ciro e Giorgio 3-1

Partinicaudace – Marsala 1912 1-2

San Giorgio Piana – Athletic Club Palermo 0-2

Classifica aggiornata – Eccellenza Sicilia A

Athletic Club Palermo – 71

Città di Gela – 65

Unitas Sciacca Calcio – 53

San Giorgio Piana – 48

Don Carlo Lauri Misilmeri – 43

Accademia Trapani – 40

Parmonval – 38

Marsala 1912 – 37

Castellammare Calcio 94 – 35

Città di San Vito Lo Capo – 31

Folgore Castelvetrano (-3) – 31

Casteldaccia – 27

Supergiovane Castelbuono – 27

Partinicaudace – 23

Oratorio S. Ciro e Giorgio (-1) – 21

Lascari – Cefalù – 17