Serie D, girone I: Savoia e Igea Virtus non si fermano. Athletic Palermo terza forza del campionato Risultati e classifica
La 14ª giornata del girone I di Serie D conferma gli equilibri al vertice e regala un paio di colpi di scena importanti. Savoia e Igea Virtus mantengono il passo da grandi e proseguono la corsa nelle prime due posizioni: gli oplontini superano la Vigor Lamezia, mentre i giallorossi espugnano Vibo per 0-1.
Il risultato più sorprendente arriva però da Caltanissetta, dove la Nissa crolla in casa contro un ottimo Acireale, vittorioso per 1-3 e autore di una delle migliori prestazioni della stagione. Ne approfitta anche l’Athletic Club Palermo, che compie una vera impresa vincendo 2-1 in inferiorità numerica sul campo del Castrumfavara, consolidando così il terzo posto.
In zona playoff vincono anche Milazzo e Sambiase, mentre la Reggina trova la seconda vittoria consecutiva battendo il Gela di misura. Altra frenata invece per l’ACR Messina, che non va oltre lo 0-0 a Ragusa: la squadra di Romano si conferma solida ma poco incisiva. La speranza è che lo sblocco della fideiussione e dell’affiliazione permetta finalmente di intervenire sul mercato.
RISULTATI – 14ª giornata
Castrumfavara-Athletic Palermo 1–2
Gelbison-Sancataldese 1–3
Milazzo-Paternò 1–0
Reggina-Gela 1–0
Vibonese-Igea Virtus 0–1
Nissa-Acireale 1–3
Sambiase-Enna 1–1
Savoia-Vigor Lamezia 2–1
Ragusa-ACR Messina 0–0
CLASSIFICA
Savoia 28
Igea Virtus 27
Athletic Palermo 25
Sambiase 24
Nissa 24
Milazzo 24
Vibonese 20
Gela 19
Reggina 18
Acireale 16
Castrumfavara 16
Sancataldese 15
Enna 15
Vigor Lamezia 14
Gelbison 14
Ragusa 12
Paternò 9
ACR Messina 7 (-14)
PROSSIMA GIORNATA (7 dicembre)
ACR Messina–Vigor Lamezia
Acireale–Gelbison
Athletic Palermo–Vibonese
Enna–Nissa
Gela–Castrumfavara
Igea Virtus–Savoia
Paternò–Reggina
Sambiase–Milazzo
Sancataldese–Ragusa