Serie D, girone I: Savoia e Igea Virtus non si fermano. Athletic Palermo terza forza del campionato Risultati e classifica

La 14ª giornata del girone I di Serie D conferma gli equilibri al vertice e regala un paio di colpi di scena importanti. Savoia e Igea Virtus mantengono il passo da grandi e proseguono la corsa nelle prime due posizioni: gli oplontini superano la Vigor Lamezia, mentre i giallorossi espugnano Vibo per 0-1.

Il risultato più sorprendente arriva però da Caltanissetta, dove la Nissa crolla in casa contro un ottimo Acireale, vittorioso per 1-3 e autore di una delle migliori prestazioni della stagione. Ne approfitta anche l’Athletic Club Palermo, che compie una vera impresa vincendo 2-1 in inferiorità numerica sul campo del Castrumfavara, consolidando così il terzo posto.

In zona playoff vincono anche Milazzo e Sambiase, mentre la Reggina trova la seconda vittoria consecutiva battendo il Gela di misura. Altra frenata invece per l’ACR Messina, che non va oltre lo 0-0 a Ragusa: la squadra di Romano si conferma solida ma poco incisiva. La speranza è che lo sblocco della fideiussione e dell’affiliazione permetta finalmente di intervenire sul mercato.

RISULTATI – 14ª giornata

Castrumfavara-Athletic Palermo 1–2

Gelbison-Sancataldese 1–3

Milazzo-Paternò 1–0

Reggina-Gela 1–0

Vibonese-Igea Virtus 0–1

Nissa-Acireale 1–3

Sambiase-Enna 1–1

Savoia-Vigor Lamezia 2–1

Ragusa-ACR Messina 0–0

CLASSIFICA

Savoia 28

Igea Virtus 27

Athletic Palermo 25

Sambiase 24

Nissa 24

Milazzo 24

Vibonese 20

Gela 19

Reggina 18

Acireale 16

Castrumfavara 16

Sancataldese 15

Enna 15

Vigor Lamezia 14

Gelbison 14

Ragusa 12

Paternò 9

ACR Messina 7 (-14)

PROSSIMA GIORNATA (7 dicembre)

ACR Messina–Vigor Lamezia

Acireale–Gelbison

Athletic Palermo–Vibonese

Enna–Nissa

Gela–Castrumfavara

Igea Virtus–Savoia

Paternò–Reggina

Sambiase–Milazzo

Sancataldese–Ragusa