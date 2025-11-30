Juve Stabia-Monza, Bianco: «Complimenti agli stabiesi, bello anche prendere gli insulti»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 30, 2025

Paolo Bianco si gode il punto del suo Monza al Romeo Menti e, soprattutto, si gode l’atmosfera. Al termine del 2-2 contro la Juve Stabia, il tecnico biancorosso ha trasformato la conferenza stampa in un momento di ironia e leggerezza, lasciandosi andare a una battuta che ha suscitato sorrisi anche tra i giornalisti presenti.

Parlando dell’impianto stabiese, Bianco ha scherzato sulla vicinanza degli spalti al campo, elemento che ne amplifica pressione e calore: «Gli spalti sono molto vicini al campo, faccio i complimenti agli stabiesi. Bello prendere gli insulti: questo vuol dire che è gente vera. Ti stanno addosso e questa è una bella sensazione».

Un modo per sottolineare ciò che aveva già espresso poco prima, con grande trasparenza: «È molto difficile giocare qui, anche per via del sintetico molto particolare. Mi sono divertito davvero».

Poi, spazio all’analisi tecnica: «Petagna ha caratteristiche importanti, la partita richiedeva il suo ingresso. È entrato in maniera giusta e ha segnato. Lo Stabia non aveva mai perso in casa e siamo gli unici ad avergli fatto due gol. Abbiamo avuto l’opportunità per il terzo, ma il calcio è così: hanno meritato il pareggio».

Bianco ha voluto ribadire più volte la qualità dell’avversario e dell’ambiente: «Faccio i complimenti al popolo stabiese. Hanno identità, sono riconoscibili e fanno le cose molto bene. Mi porto tantissime cose positive: ci interessava giocare su un campo complesso. Siamo stati dentro la partita e abbiamo fatto molto bene».

Infine, una nota sugli episodi: «Il potenziale rigore? Ravanelli tocca la palla, è un episodio sul quale non c’è troppo da discutere, la dinamica è chiara».

Il tecnico ha poi lasciato la sala stampa tra risate e battute, chiudendo una serata intensa con un sorriso: «Mi sono davvero divertito».

