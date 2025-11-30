Lautaro trascina l’Inter: vittoria sul Pisa. La classifica aggiornata
Dopo due sconfitte pesantissime, l’Inter rialza la testa. La squadra di Inzaghi torna alla vittoria e lo fa grazie al suo uomo simbolo: Lautaro Martínez. Nel momento più delicato, quello in cui le critiche stavano diventando insistenti e – in parte – inevitabili, il capitano nerazzurro ha risposto da campione, firmando una doppietta che vale oro: un successo fondamentale non solo per la classifica, ma soprattutto per il morale.
La ripartenza dell’Inter dunque ha un nome e un cognome ben definiti. Martínez, che nelle scorse settimane aveva faticato sotto porta e mostrato qualche nervosismo dopo alcune sostituzioni, ha cancellato tutto con due gol da vero leader. Il primo, un mancino all’incrocio che porta il suo marchio; il secondo, una zampata da centravanti puro sull’assist illuminante di Barella. Due giocate che hanno chiuso la pratica Pisa e restituito ossigeno ad una squadra che ne aveva estremo bisogno.
I ko contro Milan e Atletico Madrid appartengono al passato, e l’Inter sembra aver imparato dalla tempesta: a Pisa non ha brillato come nelle giornate migliori, ma ha vinto una partita difficile, sporca, una di quelle che spesso fanno la differenza quando si lotta per lo scudetto. È proprio questo il punto: i nerazzurri hanno ritrovato compattezza, concretezza e una certa maturità nella gestione dei momenti complicati.
Rispetto alle due precedenti uscite, in cui tra Serie A e Champions la squadra non era riuscita a segnare né a reagire, il passo avanti è evidente. Il livello della prestazione non è stato altissimo, ma la mentalità sì. E in una corsa lunga come quella per il titolo, conta anche – e soprattutto – questo.
Classifica aggiornata (dopo il successo dell’Inter)
Milan – 28
Roma – 27
Inter – 27
Napoli – 25
Bologna – 24
Como – 24
Juventus – 23
Lazio – 18
Udinese – 18
Sassuolo – 17
Cremonese – 14
Torino – 14
Atalanta – 13
Lecce – 13
Cagliari – 11
Genoa – 11
Parma – 11
Pisa – 10
Fiorentina – 6
Verona – 6
Con la doppietta di Lautaro e questi tre punti, l’Inter risale al terzo posto, agganciando la Roma e restando a una sola lunghezza dal Milan capolista. La corsa scudetto è ufficialmente riaperta.