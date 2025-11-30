Lautaro trascina l’Inter: vittoria sul Pisa. La classifica aggiornata

Novembre 30, 2025

Dopo due sconfitte pesantissime, l’Inter rialza la testa. La squadra di Inzaghi torna alla vittoria e lo fa grazie al suo uomo simbolo: Lautaro Martínez. Nel momento più delicato, quello in cui le critiche stavano diventando insistenti e – in parte – inevitabili, il capitano nerazzurro ha risposto da campione, firmando una doppietta che vale oro: un successo fondamentale non solo per la classifica, ma soprattutto per il morale.

La ripartenza dell’Inter dunque ha un nome e un cognome ben definiti. Martínez, che nelle scorse settimane aveva faticato sotto porta e mostrato qualche nervosismo dopo alcune sostituzioni, ha cancellato tutto con due gol da vero leader. Il primo, un mancino all’incrocio che porta il suo marchio; il secondo, una zampata da centravanti puro sull’assist illuminante di Barella. Due giocate che hanno chiuso la pratica Pisa e restituito ossigeno ad una squadra che ne aveva estremo bisogno.

I ko contro Milan e Atletico Madrid appartengono al passato, e l’Inter sembra aver imparato dalla tempesta: a Pisa non ha brillato come nelle giornate migliori, ma ha vinto una partita difficile, sporca, una di quelle che spesso fanno la differenza quando si lotta per lo scudetto. È proprio questo il punto: i nerazzurri hanno ritrovato compattezza, concretezza e una certa maturità nella gestione dei momenti complicati.

Rispetto alle due precedenti uscite, in cui tra Serie A e Champions la squadra non era riuscita a segnare né a reagire, il passo avanti è evidente. Il livello della prestazione non è stato altissimo, ma la mentalità sì. E in una corsa lunga come quella per il titolo, conta anche – e soprattutto – questo.

Classifica aggiornata (dopo il successo dell’Inter)

Milan – 28

Roma – 27

Inter – 27

Napoli – 25

Bologna – 24

Como – 24

Juventus – 23

Lazio – 18

Udinese – 18

Sassuolo – 17

Cremonese – 14

Torino – 14

Atalanta – 13

Lecce – 13

Cagliari – 11

Genoa – 11

Parma – 11

Pisa – 10

Fiorentina – 6

Verona – 6

Con la doppietta di Lautaro e questi tre punti, l’Inter risale al terzo posto, agganciando la Roma e restando a una sola lunghezza dal Milan capolista. La corsa scudetto è ufficialmente riaperta.

