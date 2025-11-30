Athletic Club Palermo, impresa in dieci: Zalazar trascina i nerorosa al 2-1 sul Castrumfavara

Una vittoria di carattere, sofferenza e maturità. L’Athletic Club Palermo espugna il campo del Castrumfavara con un preziosissimo 2-1, centrando tre punti pesanti nonostante 77 minuti giocati in inferiorità numerica. È il successo che certifica la crescita della squadra di Ferraro, ora stabilmente nelle zone alte del girone I di Serie D.

La partita: espulsione shock, poi il capolavoro Zalazar

Dopo un avvio di studio, la prima occasione arriva al 10’: cross di Bonfiglio, Bova calcia al volo ma Lauritano respinge. Al 13’ l’episodio che cambia l’incontro: su un calcio d’angolo Vesprini viene espulso per un presunto colpo a De Min. Athletic costretto a riorganizzarsi subito.

Paradossalmente, l’inferiorità numerica esalta la compattezza dei palermitani, che al 20’ trovano il vantaggio: rimessa laterale, sponda di Anzelmo e Zalazar che insacca dal cuore dell’area. Passano cinque minuti e l’argentino si ripete: diagonale potente dal limite e palla nell’angolo, per il 2-0 che gela il Castrumfavara.

I padroni di casa reagiscono solo dopo la mezz’ora: punizione di Tripicchio respinta da Greliak, poi Orofino sfiora il palo. Nel recupero, Gueye spreca il possibile 1-2 a tu per tu col portiere nerorosa.

La ripresa: Castrumfavara all’assalto, Greliak salva tutto

Il secondo tempo si apre con il gol del Castrumfavara: al 51’ calcio d’angolo dalla sinistra e De Min svetta più in alto di tutti, riaprendo la partita. Subito dopo, Gueye ha una clamorosa chance per pareggiare, ma la difesa palermitana salva sulla linea.

I gialloblù aumentano il ritmo: al 62’ ancora De Min impegna Greliak da 35 metri, mentre un minuto più tardi Zalazar prova la risposta personale senza trovare la porta. Al 66’ arriva l’occasione più grande degli avversari: cross di Orofino, Gueye colpisce la traversa, poi sulla ribattuta Greliak blocca da pochi passi.

L’ultima mezz’ora diventa una prova di resistenza, che l’Athletic Club Palermo affronta con ordine, compattezza e personalità. I nerorosa gestiscono il ritmo, chiudono gli spazi e portano a casa un successo di enorme valore.

Classifica e prospettive

Con questa vittoria, l’Athletic sale a 25 punti e consolida la propria posizione nelle zone nobili della classifica. La squadra di Ferraro tornerà in campo domenica 7 dicembre al Velodromo “Paolo Borsellino”, nella sfida contro la Vibonese.

Castrumfavara–Athletic Club Palermo 1-2

Marcatori: 20’ e 25’ Zalazar (A), 51’ De Min (C)

Castrumfavara (3-5-2): Lauritano; Lo Duca, De Min, Vaccaro (84’ Polifemo); Limblici (33’ Orofino), Nzila, Schembari, Tripicchio (60’ Privitera), Frangiamone (46’ Ferrante); Gueye, Piazza. All. Terranova.

Athletic Club Palermo (4-3-1-2): Greliak; Panaro (87’ Mori), Torres, Vesprini, Mazzotta; Anzelmo (60’ Bongiovanni), Maurino, Bova (78’ Faccetti); Bonfiglio (21’ Crivello); Zalazar, Martinez (68’ Matera). All. Ferraro.

Arbitro: Matteo Santinelli (Bergamo).

Note: ammoniti Greliak, De Min, Bongiovanni. Espulso Vesprini al 13’.