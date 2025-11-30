Juve Stabia-Monza 2-2: Maistro gela la capolista. I brianzoli falliscono il colpo dell’allungo La classifica aggiornata
Il Monza non va oltre il pareggio sul campo della Juve Stabia e spreca una grande occasione per allungare in vetta. Al “Menti” finisce 2-2, al termine di una partita vibrante, ricca di episodi, capovolgimenti di fronte e decisioni VAR. I brianzoli, avanti due volte, vengono ripresi nel finale dal sinistro all’incrocio di Maistro, che regala un punto prezioso ai campani.
Primo tempo: botta e risposta Birindelli–Candellone
La gara si accende subito. Dopo un palo di Ciurria al 19’, il Monza passa con Birindelli, lesto a ribadire in rete dopo una carambola su Bellich. La Juve Stabia reagisce sfruttando una clamorosa indecisione di Thiam: il portiere sbaglia l’uscita, colpisce Ravanelli e spalanca la porta a Candellone, che firma l’1-1.
Nel finale, il direttore di gara assegna un rigore ai padroni di casa per un presunto fallo su Candellone, ma dopo revisione al VAR il penalty viene revocato. Si va all’intervallo sul pari.
Ripresa: Petagna entra e segna, Maistro riapre tutto
Abate rivoluziona il Monza con tre cambi al 61’: dentro Petagna, Keita Baldé e Delli Carri. La mossa funziona subito. Izzo pennella un cross, Confente sbaglia il tempo dell’uscita e Petagna, da centravanti puro, firma il 2-1 di testa.
Le Vespe però restano vive: Maistro crea, spinge, costringe Pessina a un salvataggio provvidenziale. All’83’ arriva il meritato pareggio: cross in area, la difesa brianzola respinge corta e Maistro fulmina Thiam con un sinistro sotto l’incrocio. Gol splendido.
Nel finale, il Monza sfiora il 2-3 con Petagna (due volte) ma Confente è decisivo.
Classifica aggiornata (prime posizioni)
(Dopo Juve Stabia–Monza 2-2)
Monza – 30
Frosinone – 28
Modena – 26
Cesena – 26
Venezia – 25
Palermo – 23
Empoli – 20
Catanzaro – 19
Avellino – 19
Juve Stabia – 18
Reggiana – 17
Il Monza rimane primo, ma la frenata di Castellammare riapre ulteriormente la corsa al vertice.