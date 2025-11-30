Palermo Femminile–Rende non si gioca: avversarie assenti, decide il giudice sportivo
Il Palermo FC ha comunicato che la gara contro la Sportiva Rende, valida per la 6ª giornata del Girone D di Serie C Femminile, non si è disputata a causa della mancata presentazione della squadra ospite allo Sport Village Tommaso Natale.
Le rosanero erano regolarmente presenti per l’inizio della partita, ma l’assenza del Rende ha impedito il regolare svolgimento dell’incontro.
Il club precisa che ogni decisione ufficiale relativa all’esito della gara sarà presa dagli organi federali competenti, come previsto dal regolamento.
In attesa del pronunciamento, resta aperto il tema delle motivazioni che hanno portato la formazione calabrese a non raggiungere l’impianto palermitano.