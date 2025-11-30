Palumbo festeggia il suo primo gol in rosanero: «Finalmente!»

Antonio Palumbo non ha nascosto la sua emozione. Dopo settimane di crescita, leadership e prestazioni sempre più incisive, il centrocampista rosanero ha celebrato sui social il suo primo gol con la maglia del Palermo, segnato nella cinquina rifilata alla Carrarese al Barbera. Un momento atteso e meritato, che lui stesso ha sintetizzato in un post breve ma pieno di significato:

«Finalmente! 💗🖤»

La foto lo ritrae con le braccia al cielo, mentre forma un cuore verso la curva: un gesto semplice ma potente, che racconta la sua connessione con la piazza e la soddisfazione per un traguardo cercato da tempo. Il suo tocco di testa, arrivato allo scadere del primo tempo su cross perfetto di Segre, è valso il 2-0 e ha confermato la qualità del suo inserimento, oltre alla sua crescente centralità nel progetto di Inzaghi.

Il post di Palumbo ha subito raccolto reazioni importanti:

– il commento musicale di Kundispa,

– il cuore e la fiamma di Jacopo Segre, suo partner di reparto e uomo-assist,

– l’incoraggiamento di Pedro Mendes: «O primeiro de muitos 💗»

Un coro unanime per celebrare un talento che sta dimostrando di essere molto più di un semplice tassello a centrocampo: un giocatore intenso, creativo, capace di dare ritmo e qualità alla manovra.

Per Palumbo, questo gol non è solo una marcatura. È un segnale. È l’inizio di qualcosa.

E forse lo dicono meglio le sue stesse parole: «Finalmente!»

