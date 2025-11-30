Pohjanpalo trascina il Palermo: «Una giornata perfetta. Ora voglio vincere anche a Empoli»

Un’altra notte da protagonista assoluto per Joel Pohjanpalo, autore della tripletta che ha trascinato il Palermo al 5-0 sulla Carrarese. Ai microfoni ufficiali del club rosanero, l’attaccante finlandese ha raccontato emozioni, sensazioni e obiettivi dopo una prestazione da incorniciare.

«Venivamo da un pareggio con l’Entella e per noi contava solo vincere» ha spiegato. «Questi momenti non sono facili, ma oggi è stata una giornata perfetta per me e per tutta la squadra. Abbiamo giocato una partita ordinata per 90 minuti e siamo tornati alla vittoria dopo due gare. Ora bisogna continuare così, senza fermarsi».

Pohjanpalo ha sottolineato l’importanza della continuità: «Non basta vincere 5-0. Il campionato è lungo, dobbiamo concentrarci subito sulla prossima partita. Voglio vincere anche a Empoli e tornare con tre punti».

Inevitabile parlare della tripletta, che lo ha portato in vetta alla classifica cannonieri della Serie B. «Per me è sempre emozionante. Oggi è stata una grande giornata anche a livello personale. È la prima volta che mio padre era allo stadio per vedermi segnare in Italia: questo per me conta tanto».

Il bomber rosanero ha rimarcato anche la sua crescita complessiva: «Dall’arrivo a Palermo sono il giocatore con più assist e più gol, ma quello che voglio davvero sono i punti. Gol e assist sono importanti, ma la priorità è sempre vincere la partita».