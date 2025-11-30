Palermo, Magnani può rientrare a gennaio: Reggiana già alla ricerca del sostituto

Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com, potrebbe esserci un ritorno importante in casa Palermo. Giangiacomo Magnani, difensore di proprietà rosanero attualmente in prestito alla Reggiana, potrebbe rientrare già a gennaio con la riapertura del calciomercato.

Come ricorda ancora Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com, Magnani era stato ceduto vicino casa per motivi personali, ma la possibilità di un rientro anticipato sta diventando concreta. Il difensore, infatti, sarebbe considerato un potenziale “nuovo” rinforzo per la retroguardia di Pippo Inzaghi, che potrebbe così contare su un elemento già conosciuto e perfettamente integrabile nelle rotazioni.

Secondo l’analisi di Alessio Alaimo per Tuttomercatoweb.com, il Palermo sta monitorando l’evoluzione della situazione con grande attenzione, mentre la Reggiana potrebbe muoversi a breve per individuare un sostituto, consapevole di un possibile ritorno del giocatore alla base.

Un’operazione che, se confermata, darebbe a Inzaghi una pedina difensiva preziosa in vista della seconda parte di stagione, come evidenziato ancora una volta da Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com.