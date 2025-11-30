La Nazione: “Carrarese travolta a Palermo”

È una serata amara quella descritta da Alessandro Salvetti su La Nazione – Massa Carrara: la Carrarese crolla al Barbera sotto la cinquina di un Palermo in stato di grazia. Calabro cambia due uomini rispetto alla sfida con la Reggiana — dentro Hasa a centrocampo e Sekulov accanto ad Abiuso — ma la gara prende subito la direzione dei rosanero.

Come ricostruisce Alessandro Salvetti de La Nazione – Massa Carrara, il Palermo parte fortissimo: dopo appena 13 secondi Palumbo va al tiro e al 7’ Bani costringe Bleve al miracolo. L’unica risposta degna di nota per gli apuani arriva all’11’, con una conclusione alta di Hasa. Poi la partita si sblocca: al 24’ Palumbo imbuca per Ceccaroni, che serve di prima intenzione Pohjanpalo; il finlandese appoggia a Segre che con un destro al volo firma l’1-0.

La reazione della Carrarese è debole, come sottolineato da Alessandro Salvetti su La Nazione – Massa Carrara, e il Palermo raddoppia al 44’: controfuga rapida innescata dai rosanero e cross perfetto di Segre per la torsione di Palumbo, già vicino al gol mezz’ora prima.

Nella ripresa Calabro prova a dare vivacità inserendo Finotto per Sekulov, ma i piani saltano immediatamente: dopo 3 minuti Pierozzi sfonda a destra, Bleve respinge corto e Pohjanpalo insacca il 3-0 a porta vuota. Al 50’ i siciliani sfiorano il poker con Vasic, che colpisce il palo in allungo. Il serbo però non si arrende e, come ribadito da Alessandro Salvetti de La Nazione – Massa Carrara, all’80’ scappa a Calabrese che lo stende in area: rigore trasformato da Pohjanpalo.

La cinquina arriva all’87’: cross di Pierozzi, l’attaccante finlandese taglia sul primo palo e infila Bleve con un tocco tra le gambe. Tripletta e pallone a casa. Una serata da dimenticare per la Carrarese, che torna a Massa pesantemente sconfitta.