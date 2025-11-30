Tuttosport: “Risorge il Palermo!”

Il Palermo ritrova sé stesso e spazza via la crisi. Come racconta Luigi Butera su Tuttosport, i rosanero travolgono la Carrarese con un perentorio 5-0, lo stesso risultato dell’ultima goleada al Barbera contro il Pescara, e mettono fine alle incertezze generate dalle opache prove contro Juve Stabia ed Entella. Una vittoria che rilancia Inzaghi e permette ai siciliani di restare agganciati al sesto posto, pur con Monza e Frosinone ancora lontani.

Secondo quanto ricostruito da Luigi Butera sulle pagine di Tuttosport, la partita si accende dopo venti minuti confusi. Al 24’, Ceccaroni costruisce e rifinisce un’azione perfetta: sul lancio di Palumbo, Pohjanpalo fa da sponda e Segre firma di destro il suo terzo gol stagionale, primo da fuori area del Palermo in questo campionato. Una rete che spalanca la partita e dà il via allo show dei rosanero.

Come sottolinea ancora Luigi Butera su Tuttosport, Palumbo sale in cattedra: serve Pierozzi (fermato da Bleve), sfiora il gol con un sinistro a giro e, allo scadere del primo tempo, trova la rete del 2-0 con un preciso colpo di testa su cross di Segre. Per il fantasista è il primo centro in maglia rosanero, festeggiato con un abbraccio a Inzaghi.

Nella ripresa, come evidenziato da Luigi Butera su Tuttosport, Calabro tenta la scossa con Finotto, ma il Palermo è ormai in controllo totale. Pohjanpalo chiude di fatto la partita segnando il 3-0; poi Vasic centra un palo e, nel finale, il finlandese completa la giornata perfetta: si procura il rigore del poker, lo trasforma e firma la tripletta sull’assist di Pierozzi. Con 8 reti diventa il nuovo capocannoniere della Serie B. Il Palermo è ufficialmente risorto.