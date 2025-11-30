Gazzetta dello Sport: “Empoli spettacolo. Adesso l’esame di maturità contro il Palermo”

È un’Empoli rinato, quello che travolge il Bari con un perentorio 5-0. Come racconta Giacomo Cioni sulla Gazzetta dello Sport, la squadra di Dionisi firma la terza vittoria consecutiva dopo l’1-0 al Catanzaro e il 3-0 di Avellino: nove gol segnati, zero subiti e una crescita costante che proietta gli azzurri in piena zona playoff. Una marcia che prepara al grande esame del 7 dicembre, quando al “Castellani” arriverà il Palermo.

Secondo quanto evidenziato da Giacomo Cioni sulle pagine della Gazzetta dello Sport, il Bari di Vivarini vive invece una notte nerissima: dopo un buon avvio, la squadra crolla sotto i colpi dell’Empoli e, a fine gara, subisce una durissima contestazione sotto la Curva Sud, con critiche rivolte anche alla proprietà De Laurentiis.

Il primo tempo, come ricorda ancora Giacomo Cioni sulla Gazzetta dello Sport, si apre con un Bari brillante grazie alle iniziative di Dickmann, Castrovilli e Moncini, mentre Dorval spinge con continuità. L’Empoli cresce nel finale, sfiorando il gol con Shpendi e Saporiti. Il turning point arriva in pieno recupero: punizione di Degli Innocenti e incornata vincente di Guarino, ex biancorosso, che indirizza la partita.

Nella ripresa l’Empoli dilaga: apertura di Saporiti, cross di Moruzzi e girata di prima di Shpendi per il 2-0. Il Bari prova a reagire, ma Yepes chiude virtualmente la gara con un destro da fuori. Da lì in avanti, come evidenzia Giacomo Cioni sulla Gazzetta dello Sport, è festa totale: Dionisi inserisce energie fresche, Pellegri segna il 4-0 con una giocata di potenza e, nel recupero, Ceesay timbra il definitivo 5-0. Il Bari crolla mentalmente dopo il terzo gol, mostrando fragilità evidenti che Vivarini dovrà affrontare in fretta.

Dionisi applaude i suoi: «La squadra è più leggera, tutto frutto del lavoro settimanale. Siamo sulla buona strada». L’Empoli vola e si sistema stabilmente nella parte nobile della classifica.