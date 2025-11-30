Gazzetta dello Sport: “Palermo-Carrarese, le pagelle: super Pohjanpalo. Palumbo e Segre brillano”

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 30, 2025

Le pagelle firmate da Fabrizio Vitale per la Gazzetta dello Sport raccontano un Palermo brillante e concreto, capace di travolgere la Carrarese con un’altra cinquina. Come sottolinea Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, i rosanero ritrovano certezze, intensità e soprattutto la serata di grazia di Pohjanpalo, autore di una tripletta e di una prestazione totale. Un’analisi precisa, che mette in luce anche la crescita di Palumbo, Segre e del reparto difensivo, come spiegato ancora da Fabrizio Vitale della Gazzetta dello Sport.

PALERMO (3-5-2)

Joronen 6
Bereszynski 6
Bani 6,5
(dal 38’ s.t. Peda s.v.)
Ceccaroni 6,5
(al 15’ s.t. Veroli 6)
Pierozzi 6,5
Palumbo 7,5
(dal 15’ s.t. Giovane 6)
Segre 7,5
(dal 38’ s.t. Brunori s.v.)
Ranocchia 6,5
Augello 6,5
Pohjanpalo 8
Le Douaron 5
(dal 33’ p.t. Vasic 6,5)

Panchina: Gomis, Bardi, Diakité, Blin, Corona
Allenatore: Inzaghi 7

CARRARESE (3-5-2)

Bleve 5
Calabrese 4
Illanes 5
Imperiale 5
Zanon 5
Schiavi 5
(dal 34’ s.t. Parlanti s.v.)
Zuelli 5
(dal 6’ s.t. Bozhanaj 6)
Hasa 5,5
Cicconi 5
(dal 23’ s.t. Belloni 5)
Sekulov 5
(dal 1’ s.t. Finotto 5)
Abiuso 5
(dal 23’ s.t. Rubino 5)

Panchina: Fiorello, Salamon, Oriana, Melegoni, Bouah, Distefano, Torregrossa
Allenatore: Calabro 5

TOP – Pohjanpalo 8

Tre gol che pesano sul risultato, un assist e tantissimo lavoro sporco.

Ultimissime

Pohjanpalo trascina il Palermo: «Una giornata perfetta. Ora voglio vincere anche a Empoli»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 30, 2025

Palermo, Magnani può rientrare a gennaio: Reggiana già alla ricerca del sostituto

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 30, 2025

La Nazione: “Carrarese travolta a Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 30, 2025

Tuttosport: “Risorge il Palermo!”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 30, 2025

Gazzetta dello Sport: “Empoli spettacolo. Adesso l’esame di maturità contro il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 30, 2025