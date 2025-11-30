Gazzetta dello Sport: “Palermo-Carrarese, le pagelle: super Pohjanpalo. Palumbo e Segre brillano”

Le pagelle firmate da Fabrizio Vitale per la Gazzetta dello Sport raccontano un Palermo brillante e concreto, capace di travolgere la Carrarese con un’altra cinquina. Come sottolinea Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, i rosanero ritrovano certezze, intensità e soprattutto la serata di grazia di Pohjanpalo, autore di una tripletta e di una prestazione totale. Un’analisi precisa, che mette in luce anche la crescita di Palumbo, Segre e del reparto difensivo, come spiegato ancora da Fabrizio Vitale della Gazzetta dello Sport.

PALERMO (3-5-2)

Joronen 6

Bereszynski 6

Bani 6,5

(dal 38’ s.t. Peda s.v.)

Ceccaroni 6,5

(al 15’ s.t. Veroli 6)

Pierozzi 6,5

Palumbo 7,5

(dal 15’ s.t. Giovane 6)

Segre 7,5

(dal 38’ s.t. Brunori s.v.)

Ranocchia 6,5

Augello 6,5

Pohjanpalo 8

Le Douaron 5

(dal 33’ p.t. Vasic 6,5)

Panchina: Gomis, Bardi, Diakité, Blin, Corona

Allenatore: Inzaghi 7

CARRARESE (3-5-2)

Bleve 5

Calabrese 4

Illanes 5

Imperiale 5

Zanon 5

Schiavi 5

(dal 34’ s.t. Parlanti s.v.)

Zuelli 5

(dal 6’ s.t. Bozhanaj 6)

Hasa 5,5

Cicconi 5

(dal 23’ s.t. Belloni 5)

Sekulov 5

(dal 1’ s.t. Finotto 5)

Abiuso 5

(dal 23’ s.t. Rubino 5)

Panchina: Fiorello, Salamon, Oriana, Melegoni, Bouah, Distefano, Torregrossa

Allenatore: Calabro 5

TOP – Pohjanpalo 8

Tre gol che pesano sul risultato, un assist e tantissimo lavoro sporco.