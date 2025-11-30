Gazzetta dello Sport: “Palermo forza 5”

Il Palermo risponde ancora con una manita. Come racconta Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, i rosanero replicano con un altro 5-0 al Barbera dopo quello rifilato al Pescara. Una goleada che entusiasma, ma che inevitabilmente richiama anche un monito: la speranza è che non resti un fuoco di paglia come la precedente, seguita da un solo punto nelle trasferte di Castellammare e Chiavari.

Questa volta, sottolinea Fabrizio Vitale della Gazzetta dello Sport, cinque gol possono davvero segnare un punto di svolta, a patto di non montarsi la testa. La Carrarese ha creato pochissimi problemi, nonostante arrivasse da una sola sconfitta esterna: ora però sono cinque le gare consecutive senza vittorie. Sarà compito di Inzaghi capire fin dove sia arrivato il merito dei suoi e dove invece siano pesati i limiti degli avversari.

Le certezze però non mancano. Un super Pohjanpalo — autore di una tripletta — e le migliori versioni di Palumbo e Segre fanno domandare come questa squadra avesse raccolto una sola vittoria nelle cinque gare precedenti. Come osserva Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, il rientro di Ranocchia ha ridato equilibrio e qualità, mentre Vasic torna in panchina e Brunori continua a vedere poco il campo. Segre, riabilitato dopo Chiavari, firma una reazione rabbiosa con un gol e un assist che indirizzano il primo tempo.

Calabro cambia due uomini rispetto al match con la Reggiana, senza ottenere gli stessi effetti: Hasa e Sekulov non incidono, e tutta la Carrarese finisce stritolata nelle maglie del Palermo. Già al 7’ Bleve compie un miracolo su Bani, presentatosi davanti alla porta dopo una deviazione di Ranocchia. I ritmi bassi agevolano i rosanero, che possono far valere la maggiore qualità. Palumbo illumina la scena con giocate d’alta scuola, tra cui lo scavetto per Ceccaroni al 28’: il difensore appoggia per Pohjanpalo, che serve Segre per il tocco vincente nell’angolino.

L’infortunio di Le Douaron porta all’ingresso di Vasic, che aumenta l’incisività offensiva. Il Palermo sfiora il raddoppio ancora con Pierozzi, esaltato da un’altra parata di Bleve. Poi arriva la prima gioia in rosanero di Palumbo: al 45’ un colpo di testa morbido su cross perfetto di Segre chiude il primo tempo sul 2-0. Come ricorda Fabrizio Vitale della Gazzetta dello Sport, il Barbera è in estasi.

La ripresa dura appena un paio di minuti prima che si apra il “Pohjanpalo show”: il finlandese ribadisce in rete una respinta di Bleve dopo una combinazione Palumbo–Pierozzi–Vasic. Il serbo colpisce un palo all’8’ e continua a cercare il gol, fino al 34’, quando Calabrese lo atterra in area: rigore che Pohjanpalo trasforma con freddezza. Il bomber completa poi la tripletta nel finale, firmando il 5-0 definitivo, come sottolineato ancora da Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport.

Un Palermo brillante, intenso, finalmente continuo. La cinquina stavolta può davvero valere un nuovo inizio.