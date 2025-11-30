Frosinone, colpo a Reggio Emilia: 1-0 alla Reggiana e secondo posto Gli highlights

È un colpo da squadra ambiziosa quello messo a segno dal Frosinone al Mapei Stadium. Come racconta Massimo Boccucci sul Corriere dello Sport, i ciociari battono la Reggiana 1-0, interrompono l’imbattibilità granata che durava dallo scorso 12 aprile e balzano da soli al secondo posto, scavalcando il Modena. Una prova di maturità che conferma la squadra di Alvini come una delle più in forma del torneo.

Secondo quanto evidenziato da Massimo Boccucci sulle pagine del Corriere dello Sport, l’ex tecnico granata è stato accolto da una vera e propria ovazione, e può godersi una striscia di sei risultati utili, con quattro vittorie complessive e tre successi consecutivi in trasferta. Il Frosinone, padrone del gioco, rischia però qualcosa nel primo tempo, quando la Reggiana si rende pericolosa in otto occasioni — quattro nello specchio — trascinata da un ispirato Girma.

Come ricorda ancora Massimo Boccucci su Corriere dello Sport, il match cambia al 36’, quando Girma si infortuna e lascia spazio a Gondo, mentre Alvini sostituisce l’ammonito A. Oyono per far entrare Jeremy Oyono. La rete decisiva arriva all’11’ della ripresa: Calò disegna un cross perfetto per Koutsoupias, che irrompe e firma l’1-0.

La parte finale della gara, sottolinea Massimo Boccucci sul Corriere dello Sport, è incandescente. Tavsan prova a riequilibrare i conti su punizione, trovando però un ottimo Palmisani. La Reggiana reagisce con il 3-5-2 e crea due enormi occasioni: Gondo al 31’ sfiora il pari, mentre al 41’ Marras centra l’incrocio dei pali su traversone dello stesso Gondo. Nel finale Cittadini si divora il possibile raddoppio e i granata tentano l’assalto, senza però riuscire a evitare la sconfitta.