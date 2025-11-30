Catanzaro, rimonta d’oro: 3-2 all’Entella e corsa playoff rilanciata Gli highlights

È una vittoria pesantissima quella conquistata dal Catanzaro, che in rimonta piega l’Entella e centra il quarto successo stagionale. Come racconta Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, i giallorossi rilanciano la rincorsa playoff al termine di una partita intensa e ricca di ribaltamenti.

Secondo quanto ricostruito da Carlo Talarico sulle pagine del Corriere dello Sport, gli uomini di Aquilani partono in sofferenza, con l’Entella più brillante e subito pericolosa con Franzoni e Di Mario. Il vantaggio arriva al 14’ su calcio di rigore: Franzoni spiazza Pigliacelli dopo un contatto in area tra Antonini e Marconi sugli sviluppi di un corner. Il Catanzaro prova a reagire al 20’ con Pontisso, murato in corner, poi Cissé accende la manovra offensiva ma Colombi compie una parata straordinaria.

Il pari, come sottolinea ancora Carlo Talarico su Corriere dello Sport, arriva al 28’: Cassandro svetta di testa su assist di Pontisso e rimette tutto in equilibrio. Ma l’Entella resta alta e al 33’ torna avanti con Bariti, bravo a infilare Pigliacelli con un destro preciso dopo un’azione prolungata. Il Catanzaro però ha la forza di riemergere prima dell’intervallo: rigore al 42’ per fallo di Benali su Favasuli, innescato da Iemmello. Dal dischetto Pontisso non sbaglia.

Nella ripresa, come evidenziato da Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, il Catanzaro parte forte: Cissé sfiora subito il gol, Pontisso ci prova a giro all’8’, e al 12’ arriva il sorpasso con il colpo di testa di Iemmello su assist di D’Alessandro. L’Entella cala, mentre i giallorossi controllano e sfiorano ancora il poker al 17’, quando Cassandro scheggia la traversa. I cambi di Chiappella non cambiano l’inerzia: Benali (25’) e Debenedetti (44’) ci provano, ma senza successo. Aquilani gestisce fino alla fine, portando a casa tre punti fondamentali.