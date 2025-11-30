Avellino, colpo a Bolzano: 1-0 al Südtirol e ritorno in zona playoff Gli highlights

È una vittoria pesantissima quella conquistata dall’Avellino al “Druso”. Come racconta Alessandro Battini sul Corriere dello Sport, gli irpini espugnano Bolzano con un 1-0 che interrompe la serie di due sconfitte consecutive e rilancia le ambizioni playoff della squadra di Biancolino. Situazione opposta per il Südtirol, che non vince da due mesi e resta invischiato nei playout nonostante una prestazione generosa.

Secondo quanto ricostruito da Alessandro Battini sulle pagine del Corriere dello Sport, il match si apre con una grande occasione per i padroni di casa: Casiraghi colpisce l’incrocio dei pali su punizione dopo appena cinque minuti. La pressione degli altoatesini è costante, ma l’Avellino tiene botta e alla prima ripartenza affonda il colpo: al 9’ Tutino lancia Biasci, che batte Adamonis con un diagonale imprendibile.

Come sottolinea ancora Alessandro Battini su Corriere dello Sport, il gol cambia l’inerzia della partita. L’Avellino acquista sicurezza, mentre il Südtirol continua a costruire gioco senza però riuscire a pungere con Odogwu e Merkaj. Nella ripresa Castori rivoluziona la squadra, aumentando la pressione: nel primo quarto d’ora l’assedio è veemente, ma gli irpini si difendono con ordine, provando a ripartire con il tandem Tutino–Biasci.

Gli altoatesini ci provano in tutti i modi nel finale: al 30’ Pecorino tenta una magia di tacco, neutralizzata da Daffara; al 32’ il portiere irpino è ancora decisivo sul tiro di Zedadka, come ricorda Alessandro Battini sul Corriere dello Sport. L’assedio del Südtirol si spegne sul muro campano: l’Avellino soffre ma resiste, portando a casa tre punti che valgono la provvisoria zona playoff.