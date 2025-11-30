Venezia travolgente: 3-0 al Mantova e terza vittoria di fila per Stroppa Gli highlights

Una vittoria netta, quasi travolgente. Come racconta Gabriele Gilli sul Corriere dello Sport, il Venezia schianta il Mantova con un 3-0 che descrive alla perfezione la differenza vista in campo. Un successo che, se possibile, sta persino stretto ai lagunari, protagonisti di un periodo di forma scintillante alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro l’Inter. Per Possanzini, invece, si interrompe la serie di tre vittorie consecutive.

Secondo quanto evidenziato da Gabriele Gilli sulle pagine del Corriere dello Sport, la superiorità del Venezia è chiara fin dai primi minuti, soprattutto in mezzo al campo: Busio manda fuori giri Artioli, mentre Perez e Doumbia dominano contro Trimboli e Wieser. Dopo una traversa colpita da Bjarkason e un’occasione mancata da Fila, il vantaggio arriva in modo meritato grazie a un gioiello di Hainat, che incrocia col mancino sul secondo palo.

Come sottolinea ancora Gabriele Gilli su Corriere dello Sport, la ripresa segue lo stesso copione, con il Venezia in costante proiezione offensiva. L’espulsione di Radaelli per doppia ammonizione semplifica ulteriormente la gara per i padroni di casa, che trovano il raddoppio su rigore: fallo di Bani e trasformazione perfetta da parte di Adorante, entrato da pochi minuti ma subito incisivo.

La firma finale, come ricorda Gabriele Gilli su Corriere dello Sport, porta ancora il nome di Adorante, autore di una splendida rovesciata che fissa il punteggio sul 3-0. Per Stroppa è la terza vittoria consecutiva e la conferma di una squadra sempre più da Serie A, mentre il Mantova torna a casa con poche attenuanti.