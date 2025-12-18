Serie D Girone I, Francesco Vaccaro riparte dal Savoia: ufficiale l’arrivo dell’ex Palermo

Nuova avventura in Serie D – Girone I per Francesco Vaccaro, difensore di esperienza ed ex calciatore del Palermo, che è stato ufficializzato dal Savoia 1908 FC. Il club oplontino ha comunicato di aver acquisito le prestazioni sportive del giocatore, impiegabile nel ruolo di braccetto sinistro all’interno della linea difensiva.

Vaccaro arriva dal Castrumfavara, dove ricopriva anche il ruolo di capitano. Proprio per questo, nel comunicato ufficiale, il Savoia ha voluto ringraziare la società siciliana per la correttezza e la disponibilità dimostrate durante la trattativa, sottolineando il valore umano e sportivo di un’operazione che ha coinvolto un elemento centrale nello spogliatoio gialloblù.

In Serie D, il difensore rappresenta ora un innesto di spessore per il Savoia, che punta su di lui per dare solidità, leadership ed equilibrio al reparto arretrato.