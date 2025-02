Serie C: vittoria per il Gubbio sul Pineto. La classifica aggiornata del Girone B

Nella Serie C, Girone B, il Gubbio ha ottenuto una vittoria importante in casa contro il Pineto con il punteggio di 2-1. La partita è stata avvincente fin dalle prime battute, con Tommasini che ha aperto il punteggio per il Gubbio al 2′ minuto. Il Pineto ha risposto al 25′ con un gol di Schirone, ma è stato D’Ursi a decidere l’incontro con il suo gol al 70′, assicurando così i tre punti per il Gubbio. Questa vittoria mantiene il Gubbio in una posizione di rilievo nella classifica del girone.

Entella – 57 punti

Ternana – 54 punti

Torres – 50 punti

Vis Pesaro – 48 punti

Pescara – 47 punti

Arezzo – 40 punti

Pineto – 38 punti

Pianese – 38 punti

Gubbio – 34 punti

Rimini – 34 punti

Pontedera – 33 punti

Ascoli – 30 punti

Capri – 29 punti

Perugia – 29 punti

Campobasso – 27 punti

Lucchese – 26 punti

Spal – 24 punti

Milan U23 – 22 punti

Sestri Levante – 18 punti

Legnago Salus – 15 punti