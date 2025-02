Serie B: il Catanzaro vince di misura sul Cittadella. La classifica aggiornata

Nel match di Serie B tra Catanzaro e Cittadella, il primo tempo si è concluso senza gol, nonostante molteplici occasioni da entrambe le parti. Il Catanzaro ha avuto un inizio energico, creando diverse occasioni offensive, inclusi due cross pericolosi e un tiro da fuori area di Scognamillo al 6′ che ha mancato la rete per poco. Iemmello ha avuto anche lui un’opportunità al 14′, ma il suo tiro è andato di poco a lato.

Il Cittadella ha risposto con una difesa solida e alcuni tentativi di contrattacco, senza tuttavia riuscire a concretizzare in gol. Il Catanzaro ha dominato il possesso palla, ma senza riuscire a sfondare la difesa avversaria nel primo tempo.

Nel secondo tempo, l’intensità del gioco è aumentata. Il Catanzaro è riuscito a sbloccare il risultato al 65′ con un gol di Pietro Iemmello, che ha sfruttato un errore tra il portiere e un difensore del Cittadella. Il gioco ha visto ulteriori cambiamenti tattici e sostituzioni nel tentativo di cambiare l’esito della partita.

Verso la fine del match, Iemmello ha segnato nuovamente, ma il gol è stato annullato per fuorigioco, lasciando il punteggio finale sul 1-0 a favore del Catanzaro. Nonostante il Cittadella abbia cercato di reagire, non è riuscito a pareggiare, risultando in una vittoria stretta per il Catanzaro.

Sassuolo – 58 punti

Pisa – 53 punti

Spezia – 49 punti

Cremonese – 40 punti

Catanzaro – 39 punti

Juve Stabia – 36 punti

Bari – 33 punti

Cesena – 33 punti

Palermo – 31 punti

Modena – 30 punti

Cittadella – 30 punti

Brescia – 29 punti

Reggiana – 28 punti

Sampdoria – 28 punti

Mantova – 28 punti

Carrarese – 27 punti

Salernitana – 25 punti

Sudtirol – 25 punti

Frosinone – 22 punti

Cosenza – 21 punti