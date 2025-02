Serie C, Taranto-Crotone rinviata a data da destinarsi

Taranto-Crotone, è stata rinviata a data da destinarsi. La decisione arriva dopo la conclusione delle indagini nel procedimento disciplinare instaurato a seguito di segnalazione Co.Vi.So.C. e che potrebbe portare all’esclusione del Taranto dal campionato. La nota:

“Il Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico, sentito il parere dei Componenti del Consiglio Direttivo,

viste

– la Decisione n. 0093TFNSD del 12.11.2024, come confermata con Decisione n. 0069CFA del 19.12.2024;

– la Decisione n. 0106TFNSD del 28.11.2024;

– la Decisione n. 0134TFNSD del 31.01.2025;

– la nota del Procuratore Federale del 26.02.2025 nella quale comunica l’intervenuta notifica alla Società Taranto F.C. 1927 dell’avviso di conclusione indagini nel procedimento disciplinare instaurato a seguito di segnalazione Co.Vi.So.C.

dispone il rinvio della gara del Campionato Serie C NOW Taranto-Crotone, già programmata per il giorno sabato 1° marzo 2025 alle ore 17:30, a data da destinarsi”.