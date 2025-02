CFG, il vice allenatore del New York City afferrato al collo da Messi: la MLS multa l’argentino

Caos in MLS. Torna a far discutere l’ episodio che ha coinvolto Lionel Messi, sanzionato con una multa dopo un acceso confronto a bordo campo nel finale della sfida tra Inter Miami e New York City. La commissione disciplinare ha confermato la penalità senza però rivelarne l’ammontare, come da prassi. Il fuoriclasse argentino si era mostrato particolarmente nervoso per alcune decisioni arbitrali, protestando animatamente con il direttore di gara Alexis Da Silva al termine del match, soprattutto per l’espulsione di Tomas Avilés al 23’. Dopo aver ricevuto un cartellino giallo per le sue proteste, Messi ha avuto un confronto con Mehdi Ballouchy, vice allenatore di New York City (club facente parte della galassia del City Football Group). Dopo un breve scambio di parole, il capitano dell’Inter Miami si era inizialmente allontanato, salvo poi tornare sui suoi passi e afferrare Ballouchy per la nuca con la mano destra, prima che i due venissero separati. Ecco una clip:

😡 The Whole Angry Messi Clip!

This video shows an irate Lionel Messi jawing at head referee Alexis Da Silva as well as grabbing New York City FC assistant coach Mehdi Ballouchy by the neck.

There’s lots to digest here, but it’s great to see Messi cares.#InterMiamiCF #Messi𓃵 pic.twitter.com/KkfWOQTQbH

— Franco Panizo (@FrancoPanizo) February 23, 2025