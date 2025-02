Frosinone, l’ex rosa Lucioni verso una maglia da titolare contro il Mantova?

Come riporta CalcioFrosinone, l’ex difensore rosanero Fabio Lucioni potrebbe partire dal 1′ nella prossima sfida dei ciociari contro il Mantova. Il centrale aveva iniziato la stagione con la maglia del Palermo, salvo poi risolvere il contratto con il club dopo aver collezionato pochi minuti in campo. Ora, con il ritorno al Frosinone e l’assenza del compagno Monterisi, il neo tecnico Paolo Bianco potrebbe puntare su di lui per il prossimo match.

