FIGC, Calcagno e Ortolano eletti vicepresidenti

Il consiglio federale della Figc ha eletto vicepresidenti: Umberto Calcagno (Aic) e Daniele Ortolano (della Lega Dilettanti). I consiglieri hanno poi votato come membri del comitato di presidenza Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, e Matteo Marani, numero uno della LegaPro. La nota:

“Il Consiglio ha nominato i due vicepresidenti riconfermando Calcagno e Ortolano ed ha nominato anche il comitato di Presidenza, che è composto dal sottoscritto, dal vice presidente Calcagno di diritto, mentre sono stati eletti tra i professionisti Ezio Simonelli per la Serie A e Matteo Marani per la Lega Pro, mentre per i dilettanti è stato confermato Giancarlo Abete», le parole del presidente della FIGC Gabriele Gravina, intervenuto in conferenza stampa al termine del consiglio federale. «Ho chiesto la disponibilità a tutti i membri del comitato di presidenza di poter invitare anche i presidenti che non hanno avuto la possibilità di esprimere un rappresentante per poterci vedere ogni due settimane, per dare un maggiore contributo, supporto, partecipazione nella gestione della federazione e affrontare i temi ai quali ci stiamo dedicando con accelerazione e intensità”.