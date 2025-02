Cosenza, UFFICIALE: guida tecnica affidata a Tortelli e Belmonte

Arriva l’ufficialità sulla panchina del Cosenza. I lupi, dopo la sconfitta subita al Marulla contro il Palermo per 0-3, hanno deciso di esonerare Massimiliano Alvini. Contestualmente è arrivata l’ufficialità anche sui sostituti: Pierantonio Tortelli e Nicola Belmonte. La nota:

“La Società Cosenza Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica a Pierantonio Tortelli e Nicola Belmonte. L’allenatore Pierantonio Tortelli, proveniente dal Settore Giovanile ed ex bandiera rossoblù con quasi 100 presenze all’attivo, ha fatto parte in passato dello staff della prima squadra. Il mister Belmonte nato a Cosenza il 15 aprile 1987, dopo aver lasciato il calcio giocato ed una prima esperienza da collaboratore nello staff del Siena, è entrato a far parte del Settore Giovanile del Cosenza Calcio. Ha ricoperto il ruolo di collaboratore tecnico con Roberto Occhiuzzi in panchina e poi di allenatore in seconda di Pierpaolo Bisoli. Nella stagione in corso ha guidato la formazione Primavera. La carriera da calciatore lo ha visto protagonista con le maglie di Bari, Udinese e Siena, anche nella massima serie, e di Perugia e Catania. Auguriamo buon lavoro a Pierantonio Tortelli e Nicola Belmonte!”.