Italia U21, Nunziata: «Bove all’Europeo? E’ un’ipotesi, sempre stato un leader»

Carmine Nunziata, attuale tecnico della Nazionale Under 21, è stato intervistato da La Gazzetta Dello Sport per affrontare diverse tematiche:

«Bove? La prima cosa a cui penso è la sua salute, ma si tratta di una grande perdita, sia in campo, sia in spogliatoio. È sempre stato un leader. Potrebbe esserci per lui un ruolo di “accompagnamento” all’Europeo? È un’ipotesi. L’attaccamento che ha per il club (la Fiorentina) ce l’ha anche per la Nazionale quindi sarebbe bello che in qualche modo potesse far parte del gruppo. A dirla tutta, avevamo pensato ad averlo con noi anche in queste due amichevoli. Amichevoli contro Olanda e Danimarca? Sarà un banco di prova importante. Ci serviranno per migliorare certi aspetti del nostro gioco, per dare la possibilità a qualche ragazzo di farsi notare e, soprattutto, per imparare ad avere più continuità nel corso della partita. Vorrei fosse una prova generale dell’Europeo: il contesto è diverso, amichevoli e partite ufficiali non sono la stessa cosa, ma vorrei riuscire a riproporre quello che dovremo fare qui a Trnava. Dobbiamo abituarci a giocare a certe velocità».