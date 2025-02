Bari, Mantovani: «I playoff sono un obiettivo»

Valerio Mantovani, difensore del Bari, è intervenuto quest’oggi in conferenza stampa per parlare del suo futuro e anche dell’obiettivo del club:

«Sampdoria? Penso che al di là delle scelte dei nostri avversari, come abbiamo visto nell’arco del campionato molto dipenderà da noi. Dovremo entrare in campo con determinazione per portare la partita su un unico binario. Sarà una partita difficile, ha fatto un grande mercato, è in serie positiva in fiducia. Ma va affrontata come tutte le altre partite. Futuro? Senza dubbio mi piacerebbe molto rimanere, non so se le due società ne stiano parlando. Io voglio rimanere, spero che si riesca a trovare un accordo. Sarei contento di continuare qui. Bari è una piazza che vive di calcio, che ti fa sentire giocatore. Il San Nicola trasmette emozioni importanti, ti dà maggiori responsabilità. Momento decisivo del campionato? Responsabilità sì, la squadra ha individualità importanti. I playoff sono un obiettivo. Sono più per un pensiero positivo. Io ci sono stato sotto. Ma voglio pensare positivo, perché so che accanto ho gente forte. Noi a differenza degli altri abbiamo un’identità».