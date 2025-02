Catanzaro, Pittarello: «Ambizione e sogni crescono di partita in partita»

Il nuovo attaccante del Catanzaro Pittarello è intervenuto ai microfoni di Ciak&Goal sulle frequenze di Radio Ciack per commentare il momento della squadra:

«Nel momento in cui riesci a sbloccarti, fai gol e vengono fuori tre punti, è una soddisfazione ancora più grande. Nel momento in cui fai gol hai un blackout completo, quindi non ragioni, sei euforico. Ho corso verso l’allenatore, verso la panchina, perché come dice il mister siamo un gruppo straordinario e oggi ho fatto gol io, la settimana prossima magari toccherà a qualcun altro, ma è bello condividere queste gioie insieme. Ambizione e sogni crescono di partita in partita, soprattutto in questo momento in cui stiamo facendo bene e i risultati sono positivi, anche se ciò crea un po’ di aspettative. La squadra deve rimanere coi piedi per terra, sapere da dove è partita e anche dove vuole arrivare. Sono arrivato a Catanzaro come un acquisto importante e il fatto di non essere ancora riuscito a sbloccarmi mi pesava. Ora che sono riuscito a segnare spero che sia solo il primo di una lunga serie e che questi gol possano portare un bel bottino di punti alla squadra».