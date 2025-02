Palermo, Audero analizza le sue parate contro il Cosenza: «Vittoria fondamentale»

Emil Audero è stato il protagonista del successo nell’ultima giornata di campionato, con le sue parate decisive che hanno permesso alla sua squadra di conquistare i tre punti contro il Cosenza. Intervenuto ai microfoni della Lega Serie B, il portiere ha analizzato tecnicamente gli interventi che gli sono valsi il titolo di Player of the Week, ringraziando i tifosi per il riconoscimento.

«Finalmente domenica sono arrivati i tre punti, li aspettavamo da tanto. Sono contento di essere stato nominato Player of the Week, ringrazio tutti quelli che hanno votato. Deve essere un altro punto di partenza»

Durante l’intervista, Audero ha rivisto le sue parate, spiegandone i dettagli tecnici:

Prima parata – «La situazione nasce da una palla persa, quindi il primo obiettivo è recuperare la posizione per poi attaccare lo spazio. Così costringi l’avversario a calciare in modo più affrettato e gli chiudi lo specchio della porta».

Seconda parata – «Qui il contesto è diverso: la difficoltà sta nella reazione perché il tiro è molto ravvicinato, e soprttutto sul tempo di frenata, perche quando sta per impattare serve rapidità di riflessi per respingere»

Terza parata – «In questo caso accorcio forte sull’avversario, che si è ritrovato da solo davanti alla porta. L’unica opzione che hai in questi momenti è chiudere più spazio possibile».

