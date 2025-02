Serie C: pari tra Altamura e Catania. Il Crotone supera il Monopoli 2-0. La classifica aggiornata del Girone C

Terminano le gare del Girone C in campo oggi alle ore 15.

Pareggio tra Altamura e Catania 1-1

Un confronto serrato ha visto l’Altamura e il Catania concludere la partita sul punteggio di 1-1. Leonetti ha aperto le marcature per l’Altamura dal dischetto al 24′, ma Jimenez ha trovato il pareggio per il Catania proprio sul finale del primo tempo.

Crotone supera il Monopoli 2-0

Il Crotone ha ottenuto una vittoria importante contro il Monopoli, con un 2-0 casalingo. Murano ha aperto il punteggio al 32′, seguito da un raddoppio al 71′ che ha sigillato il risultato per il Crotone.

Potenza vince in rimonta contro il Foggia 4-3

In una partita ricca di gol, il Potenza ha superato il Foggia 4-3 in trasferta. Il match è stato un susseguirsi di emozioni, con Siatounis che ha segnato due volte (2′, 68′), Gala (48′) per il Foggia, e Mazzeo che ha regalato la vittoria al Potenza con un gol decisivo all’89’.

La classifica aggiornata del Girone C:

Audace Cerignola – 54 punti

Avellino – 52 punti

Monopoli – 49 punti

Benevento – 48 punti

Crotone – 46 punti

Potenza – 46 punti

Giugliano – 41 punti

Picerno – 40 punti

Catania – 40 punti

Trapani – 39 punti

Sorrento – 38 punti

Juventus U23 – 36 punti

Foggia – 35 punti

Altamura – 34 punti

Cavese – 33 punti

Latina – 30 punti

Casertana – 28 punti

ACR Messina – 25 punti

Turris – 6 punti

Taranto – 6 punti