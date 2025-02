Serie D: Siracusa sconfitto ad Acireale. La Reggina batte l’Enna 3-0. Risultati finali e classifica aggiornata del Girone I

Nella 25ª giornata del girone I di Serie D si sono registrati risultati sorprendenti che hanno riacceso la lotta per il vertice. Il Siracusa, capolista del girone, ha subito una sconfitta inaspettata per 2-1 ad Acireale, complici una prestazione sotto tono e l’espulsione di Sarao. Mokulu è stato il protagonista del match, mettendo a segno una doppietta per l’Acireale.

Intanto, la Reggina ha approfittato del passo falso del Siracusa, vincendo con un convincente 3-0 contro l’Enna e riducendo il distacco dalla vetta a soli tre punti. Anche la Scafatese ha continuato la sua marcia positiva, vincendo 2-0 contro la Vibonese, mentre il Sambiase ha ottenuto una vittoria esterna per 2-1 contro il Castrumfavara, mantenendo così vive le speranze di promozione.

Tra gli altri risultati, il Paternò ha vinto 1-0 contro l’Igea Virtus, il Pompei ha ottenuto una vittoria esterna per 1-0 sul campo del Locri, e sia Sant’Agata contro il Licata che la Sancataldese contro il Nissa hanno pareggiato 1-1. Infine, il Ragusa ha dominato l’Akragas con un netto 3-0.

La classifica vede ancora il Siracusa in testa con 57 punti, seguito dalla Reggina a 54, la Scafatese a 51, e il Sambiase a 49. La lotta per il primato si preannuncia quindi accesa per le prossime giornate.

Risultati Serie D, 25ª giornata

Domenica 23 febbraio (ore 14.30)

Acireale-Siracusa 2-1

Castrumfavara-Sambiase 1-2

Reggina-Enna 3-0

Scafatese-Vibonese 2-0

Igea Virtus-Paternò 0-1

Locri-Pompei 0-1

Sant’Agata-Licata 1-1

Sancataldese-Nissa 1-1

Ragusa-Akragas 3-0

Classifica Serie D

Siracusa 57

Reggina 54

Scafatese 51

Sambiase 49

Vibonese 45

Igea Virtus 36

Nissa 36

Paternò 34

Ragusa 32

Castrumfavara 30

Pompei 28

Enna 27

Acireale 26

Sancataldese 24

Locri 23

Sant’Agata 22

Licata 20

Akragas 14