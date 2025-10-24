Serie C girone C: vittoria per 1-0 dell’Altamura a Foggia. La classifica aggiornata
Termina qui l’anticipo del girone C di Serie C, che ha visto contrapposte Foggia e Altamura. Porta a casa i 3 punti la formazione ospite, che si rilancia in classifica grazie alla rete decisiva di Curcio.
Dopo un primo tempo con pochissime emozione e zero gol, nella seconda frazione di gioco sono gli ospiti a passare in vantaggio, con Curcio che batte il batte il portiere avversario trovando il gol del definitivo 1-0.
Con questa vittoria l’Altamura raggiunge il nono posto in classifica, arrivando a quota 14 punti. Rimane invece al 15esimo posto il Foggia, fermo a quota 10 punti. Di seguito la classifica aggiornata.
Ecco la classifica con solo le squadre e i punti estratti dall’immagine:
LA CLASSIFICA
Benevento – 22
Salernitana – 22
Catania – 21
Casarano – 18
Casertana – 17
Crotone – 17
Cosenza – 16
Monopoli – 15
Altamura – 14
Potenza – 13
Latina – 12
Atalanta U23 – 11
Sorrento – 11
Audace Cerignola – 11
Foggia – 10
Giugliano – 9
Picerno – 9
Trapani – 8
Cavese – 8
Siracusa – 3