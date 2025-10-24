Serie A: il Pisa ferma il Milan, termina 2-2 il match di San Siro. La classifica aggiornata

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2025

Termina qui l’anticipo di Serie A tra Milan e Pisa. Pareggio rocambolesco tra le due squadre, che si dividono la posta in palio. La formazione di Massimiliano Allegri riesce ad acciuffare il pari in extremis, conquistando un punto importante per la classifica.

Grande inizio di gara da parte dei padroni di casa, che trovano il gol al 7′ minuto con un gran gol da fuori area di Rafael Leao. I rossoneri vanno vicini al raddoppio, ma la prima frazione di gioco termina sul risultato di 1-0.

Nella ripresa arriva la reazione degli ospiti, che al 60′ trovano il gol del pareggio grazie al rigore trasformato da Cuadrado. Al 86′ il Pisa completa la rimonta: passaggio di Akinsamiro per Nzola, che si ritrova davanti al portiere avversario e con freddezza firma il gol del 2-1. Sembra tutto fatto per la vittoria dei toscani, ma al 90+3′ il pareggio del Milan firmato da Athekame.

Con questo punto i rossoneri salgono a quota 17 punti in classifica, mantenendo il primo posto in vista dei match di Roma, Napoli e Inter. Trova una pareggio importantissimo, invece, il Pisa che sale a quota 4 punti. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

1. Milan – 17 punti

2. Inter – 15 punti

3. Napoli – 15 punti

4. Roma – 15 punti

5. Bologna – 13 punti

6. Como – 12 punti

7. Juventus – 12 punti

8. Atalanta – 11 punti

9. Sassuolo – 10 punti

10. Cremonese – 10 punti

11. Udinese – 9 punti

12. Lazio – 8 punti

13. Cagliari – 8 punti

14. Torino – 8 punti

15. Parma – 6 punti

16. Lecce – 6 punti

17. Verona – 4 punti

18. Pisa – 4 punti

19. Fiorentina – 3 punti

20. Genoa – 3 punti

Ultimissime

Serie A: il Pisa ferma il Milan, termina 2-2 il match di San Siro. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2025

Serie C girone C: vittoria per 1-0 dell’Altamura a Foggia. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2025

Serie B: il Modena vince 2-1 contro l’Empoli e si conferma in vetta. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2025

Serie C girone A: termina 1-1 al “Piola” tra Novara e Virtus Verona. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2025

Padova, infortunio per il Papu Gomez: slitta il ritorno in campo

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2025