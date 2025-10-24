Serie A: il Pisa ferma il Milan, termina 2-2 il match di San Siro. La classifica aggiornata
Termina qui l’anticipo di Serie A tra Milan e Pisa. Pareggio rocambolesco tra le due squadre, che si dividono la posta in palio. La formazione di Massimiliano Allegri riesce ad acciuffare il pari in extremis, conquistando un punto importante per la classifica.
Grande inizio di gara da parte dei padroni di casa, che trovano il gol al 7′ minuto con un gran gol da fuori area di Rafael Leao. I rossoneri vanno vicini al raddoppio, ma la prima frazione di gioco termina sul risultato di 1-0.
Nella ripresa arriva la reazione degli ospiti, che al 60′ trovano il gol del pareggio grazie al rigore trasformato da Cuadrado. Al 86′ il Pisa completa la rimonta: passaggio di Akinsamiro per Nzola, che si ritrova davanti al portiere avversario e con freddezza firma il gol del 2-1. Sembra tutto fatto per la vittoria dei toscani, ma al 90+3′ il pareggio del Milan firmato da Athekame.
Con questo punto i rossoneri salgono a quota 17 punti in classifica, mantenendo il primo posto in vista dei match di Roma, Napoli e Inter. Trova una pareggio importantissimo, invece, il Pisa che sale a quota 4 punti. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
1. Milan – 17 punti
2. Inter – 15 punti
3. Napoli – 15 punti
4. Roma – 15 punti
5. Bologna – 13 punti
6. Como – 12 punti
7. Juventus – 12 punti
8. Atalanta – 11 punti
9. Sassuolo – 10 punti
10. Cremonese – 10 punti
11. Udinese – 9 punti
12. Lazio – 8 punti
13. Cagliari – 8 punti
14. Torino – 8 punti
15. Parma – 6 punti
16. Lecce – 6 punti
17. Verona – 4 punti
18. Pisa – 4 punti
19. Fiorentina – 3 punti
20. Genoa – 3 punti