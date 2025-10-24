Serie B: il Modena vince 2-1 contro l’Empoli e si conferma in vetta. La classifica aggiornata
Termina qui il big match del “Braglia” tra Modena ed Empoli. Porta a casa 3 punti importanti in rimonta la formazione di Sottil, confermando il primo posto in classifica. Mentre tarda ancora ad arrivare la prima vittoria dell’ex tecnico dei rosanero Alessio Dionisi sulla panchina degli azzurri.
Partono bene gli ospiti, che al 22′ si portano in vantaggio sbloccando il match grazie alla rete di Ceesay. La reazione dei canarini non tarda però ad arrivare, trovando il pari allo scadere della prima frazione di gioco con il rigore trasformato da Gliozzi.
Nella ripresa i toscani calano e i gialloblù completano la rimonta a 66′ con il gol di Tonoli, che firma il definitivo 2-1, regalando tre punti preziosi alla sua squadra.
Con questa vittoria il Modena mantiene la prima posizione in classifica, andando a quota 21 punti. Altra battuta di arresto, invece, per l’Empoli, che rimane fermo a quota 10 punti. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Modena – 21
Palermo – 16
Frosinone – 14
Cesena – 14
Monza – 14
Venezia – 13
Juve Stabia – 13
Reggiana – 12
Avellino – 12
Carrarese – 11
Padova – 11
Südtirol – 10
Empoli – 10
Entella – 9
Catanzaro – 9
Pescara – 7
Bari – 6
Sampdoria – 5
Mantova – 5